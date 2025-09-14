Повечето германци се страхуват от потенциална атака на Русия срещу НАТО, след като дронове навлязоха в полското въздушно пространство, сочи проучване.

62% от анкетираните 1002 души са казали, че се страхуват от атака срещу страни от НАТО като Полша и Литва, а 28% са казали, че нямата такива опасения. 10% от анкетиралите са казали, че не са сигурни как да отговорят, пише ДПА, цитирана от БТА.

Тези опасения се засилиха, след като по-рано тази седмица във въздушното пространство на Полша, а следователно и на НАТО, навлязоха дронове, част от които бяха свалени от полските военновъздушни сили и от съюзниците от НАТО.

Във военните среди смятат, че е малко вероятно да става дума за случайност, отбелязва ДПА. Все още не е ясно дали дроновете са били програмирани да поразят цели на територията на НАТО, или идеята е била провокация или тестване на противовъздушната отбрана на НАТО.

Цитираното проучване сочи още, че повечето германци подкрепят въвеждането на още по-строги икономически санкции срещу Русия.

49% са казали, че всички доставки на газ и петрол от Русия за Европейския съюз трябва незабавно да бъдат прекратени.

33% са отговорили, че одобряват доставките да продължат, а 11% са казали, че не са сигурни по този въпрос. 7% пък са посочили, че няма значение.

