„Политико“: Идеята за буферна дона между Украйна и Русия е като „хващане за сламка“

Европейските лидери обмислят създаването на 40-километрова буферна зона между руската и украинската фронтова линия като част от мирно споразумение – идея, която Москва възприе и която вероятно би увеличила скромния брой мироопазващи войски на континента.

Според петима европейски дипломати предложението е сред няколкото, които военни и цивилни служители обмислят за следвоенен сценарий или за прекратяване на огъня в Украйна, пише "Политико", цитиран от БГНЕС.

Длъжностните лица не са съгласни колко дълбока може да бъде действителната зона и не е ясно дали Киев би приел плана, който вероятно ще изисква териториални отстъпки. САЩ изглежда не участват в дискусиите за буферната зона.

Но фактът, че служителите си играят с блокирането на ивица земя в Украйна, за да наложат крехък мир, е показателен за отчаянието на съюзниците от НАТО за разрешаване на войната, наближаваща четвъртата си година.

Руският президент Владимир Путин не показа желание да спре боевете. В четвъртък Москва предприе рядка атака срещу центъра на Киев, убивайки най-малко 19 души и повреждайки офиси на Европейския съюз.

„Те се хващат за сламки“, каза за европредставителите Джим Таунсенд, бивш служител от Пентагона, който отговаряше за политиката за Европа и НАТО при администрацията на Обама.

„Руснаците не се страхуват от европейците. И ако си мислят, че няколко британски и френски наблюдатели ще ги възпрат от навлизане в Украйна, тогава грешат“.

Разделението е изпълнено с исторически товар. Европейските дипломати се въздържат от сравняването му със строго охраняваната граница между Северна и Южна Корея, които технически все още водят войни. Те го сравняват по-скоро с разделянето на Германия по време на Студената война.

Путин и неговите заместници заявиха, че работят за създаване на буферни зони по границите на Русия с Украйна, което би увеличило разстоянието между Москва и украинската артилерия и дронове.

Но не се появиха подробности, които да подсказват какво биха довели тези предложения. Броят на военнослужещите, необходими за патрулиране на границата, също остава проблем. Длъжностните лица обсъждат от 4000 до около 60 000 войници. Но страните все още не са поели никакви ангажименти, а президентът Доналд Тръмп се отказа от потенциално присъствие на американски войски. НАТО полага усилия да подготви сили за реагиране от 300 000 войници, които да защитават източния фланг на алианса от бъдеща руска атака. И всяка мироопазваща сила би играла двойна роля – ще патрулира близо до демилитаризираната зона и едновременно ще обучава украински войски, смятат двама от дипломатите, пожелани анонимност.

Според един от европейските представители, съюзниците се въздържат от публични ангажименти за войски, докато чакат ключови подробности. Въпросите им включват правилата за ангажиране на войските на НАТО на фронтовата линия, как да се действа при руска ескалация и дали ще е необходимо трети страни да патрулират района, ако Кремъл възрази срещу войските на Алианса в буферна зона.

„Всички се опитват да действат възможно най-бързо по отношение на гаранциите за сигурност, за да не си промени мнението Тръмп“ спрямо настояването на Путин към договорено споразумение, каза един от европейските представители.

Предложението за буферна зона не беше обсъждано на видеоконференцията на началниците на отбраната на НАТО в понеделник, в която участваха председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн и върховният главнокомандващ на съюзническите сили на НАТО и началник на Европейското командване на САЩ Алексис Гринкевич, каза един от европейските представители.

Френските и британските сили вероятно ще съставляват ядрото на чуждестранни войски, според двама от европейските представители, които заявиха, че тези страни лобират пред други съюзници да помогнат за предоставянето на военни активи.

Но това разтревожи членовете на НАТО по границата с Русия, като Полша, която изрази опасения, че ще направи страната уязвима за атака. Съюзниците изразиха загриженост пред ръководителите на Пентагона, че по-голям ангажимент за войски би отнел от защитата на източния фланг на алианса, казаха двамата представители. А някои съюзници изразиха загриженост, че очертаването на буферна зона всъщност може да изложи украинските градове на допълнителен риск от атака или повторно нахлуване от страна на Русия. „Не е много разумно срещу противник, който не преговаря с добра воля“, каза един от двамата европейски представители.

Полша и Германия заявиха, че не се интересуват от войски в Украйна, докато малката Естония обеща някои сили. Съюзниците очакват, че Украйна все пак трябва да допринесе с лъвския пай от войските близо до всяко прекратяване на огъня или буферна зона, каза трети европейски представител. Членовете на НАТО разговарят с американски представители за предоставяне на сателитно разузнаване и въздушна подкрепа, въпреки че не очакват много. Висши представители на Пентагона вече са казали на европейските си колеги, че САЩ ще играят минимална роля във всички гаранции за сигурност на Украйна.

САЩ са може би единствената страна от НАТО с достатъчно сателити, за да осигури разузнавателна информация отгоре, която да гарантира, че Русия няма да наруши прекратяване на огъня или мирно споразумение. „Всички чакат политическите лидери на Министерството на отбраната да изяснят докъде са готови да се ангажират и позволяват на европейците да покажат картите си. Така че е нещо като танц“, каза един от европейските представители.