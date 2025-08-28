dalivali.bg
София
сега Слънчево 23°
22 Слънчево 22°
23 Слънчево 21°
00 Слънчево 20°
01 Слънчево 20°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
Светът

Мерц: Вече не очаквам среща между Путин и Зеленски

Германският канцлер обсъди с френския президент дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  21:51 ч. 28.08.2025 г.

Германският канцлер Фридрих Мерц каза, че вече не очаква среща между руския президент Владимир Путин и украинския лидер Володимир Зеленски в близко бъдеще, съобщи ДПА.

По време на среща с френския президент Еманюел Макрон в лятната му резиденция във Форт дьо Брегансон на Лазурния бряг, Мерц заяви, че двамата лидери са обсъдили дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна.

"Днес трябва да се занимаем отново с този въпрос, като се има предвид, че очевидно няма да има среща между президента Зеленски и президента Путин", отбеляза той.

Най-смъртоносната атака от месеци: 18 души загинаха при удар на Русия по Киев

Това е "различно от договореното между президента Тръмп и президента Путин миналата седмица, когато бяхме заедно във Вашингтон", каза още Мерц.

След телефонния си разговор с руския лидер в началото на миналата седмица Тръмп обяви, че Путин е дал съгласие за среща със Зеленски. 

Впоследствие Москва говори само за готовност да пренесе предишните двустранни мирни преговори на по-високо ниво.

Кремъл е обвинен в тактика на забавяне от Украйна и нейните съюзници, отбелязва ДПА.

Германският външен министър Йохан Вадефул, който е скептичен по отношение на готовността на Москва да преговаря, по-рано изрази подобно мнение като това на Мерц. 

"Имам най-големи съмнения, че в обозримо бъдеще ще има преговори между Русия и Украйна", каза вчера той пред германското сп. "Фокус".

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Почина едно от момичетата, скочили от движещ се влак в Клисура

Почина едно от момичетата, скочили от движещ се влак в Клисура
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Преди 2 г. в инцидент на същото място със същата кола жена губи бебето си

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Преди 2 г. в инцидент на същото място със същата кола жена губи бебето си
Делото за загиналото в Несебър дете: Атракционът не е работил няколко седмици, бил е опасен

Делото за загиналото в Несебър дете: Атракционът не е работил няколко седмици, бил е опасен
Бой между две жени в мола: Свидетели са десетки посетители, сред тях и деца

Бой между две жени в мола: Свидетели са десетки посетители, сред тях и деца
Румен Радев: Ако правителството не си свърши домашната работа, германските инвестиции може да се забавят

Румен Радев: Ако правителството не си свърши домашната работа, германските инвестиции може да се забавят
Тази сутрин
Снимка: Световно първенство по събиране на боклук в София
Световно първенство по събиране на боклук в София
Снимка: Промени в закона за обществената информация: "Има усилия да се вържат ръцете на гражданското общество"
Промени в закона за обществената информация: "Има усилия да се вържат ръцете на гражданското общество"
Снимка: Любомир Дацов: Формулата за минималната заплата е икономически вредна
Любомир Дацов: Формулата за минималната заплата е икономически вредна
Лице в лице
Снимка: Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Снимка: Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Снимка: Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Тази събота и неделя
Снимка: Магията на традициите
Магията на традициите
Снимка: По пътя към наградите "Оскар"
По пътя към наградите "Оскар"
Снимка: Боряна Братоева за предизвикателството "Колко ми даваш?"
Боряна Братоева за предизвикателството "Колко ми даваш?"
120 минути
Снимка: "120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
"120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест