18 души, сред които и 4 деца, бяха убити при пореден удар на Русия по Киев. Това е най-смъртоносната атака срещу украинската столица за последния месец.

При ракетното нападение са поразени жилищни сгради на 50 метра от представителството на европейските институции в Киев. Няма ранени дипломати.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен коментира, че Русия не се спира пред нищо, за да тероризира Украйна:

„Възмутена съм от атаката по Киев, при която бяха поразени и офисите на Европейската комисия. Две ракети удариха на разстояние 50 метра от делегацията – в рамките на 20 секунди. И това е още едно мрачно напомняне какво е заложено на карта. Скоро ще представим нашия 19-и пакет от санкции срещу Русия“.

Кремъл лаконично заяви, че руската армия изпълнява своите цели.



„Ударите са успешни, целите се унищожават и специалната военна операция продължава. В същото време Русия остава заинтересована от продължаване на преговорния процес, за да постигнем целите си чрез политически и дипломатически средства“, посочи говорителят на Москва Дмитрий Песков.

Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува Москва, че е избрала „балистиката пред масата за преговори“. Заради поражения по европейските офиси и Британския съвет - и Лондон, и Брюксел привикаха руските посланици.

