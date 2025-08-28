Американският президент Доналд Тръмп е недоволен, но не и изненадан от смъртоносните удари на Русия по украинската столица Киев, съобщи Белият дом.

Тръмп отново призова „двете страни“ да сложат край на войната, започнала с руската агресия, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

„Той не беше доволен от тази новина, но и не беше изненадан. Това са две страни, които са във война от много дълго време“, заяви прессекретарят на Белия дом Каролин Лийвит на брифинг.

Днес руските сили осъществиха масирана въздушна атака срещу Киев. При нападението загинаха най-малко 19 души, а други 63 бяха ранени. Сред убитите има 4 деца.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

По данни на Военновъздушните сили на Украйна, Русия е изстреляла 598 дрона, сред които ударни дронове „Шахед“ и примамки, както и 31 ракети – две хиперзвукови ракети „Кинжал“ (Х-47), девет балистични „Искандер-М“ или севернокорейски KN-23 и 20 крилати ракети Х-101.