Американският президент Доналд Тръмп е недоволен, но не и изненадан от смъртоносните удари на Русия по украинската столица Киев, съобщи Белият дом.

Тръмп отново призова „двете страни“ да сложат край на войната, започнала с руската агресия, предаде АФП, цитирана от БГНЕС. 

„Той не беше доволен от тази новина, но и не беше изненадан. Това са две страни, които са във война от много дълго време“, заяви прессекретарят на Белия дом Каролин Лийвит на брифинг. 

Най-смъртоносната атака от месеци: 18 души загинаха при удар на Русия по Киев

Днес руските сили осъществиха масирана въздушна атака срещу Киев. При нападението загинаха най-малко 19 души, а други 63 бяха ранени. Сред убитите има 4 деца. 

По данни на Военновъздушните сили на Украйна, Русия е изстреляла 598 дрона, сред които ударни дронове „Шахед“ и примамки, както и 31 ракети – две хиперзвукови ракети „Кинжал“ (Х-47), девет балистични „Искандер-М“ или севернокорейски KN-23 и 20 крилати ракети Х-101.

 