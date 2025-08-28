Русия настоя, че „все още е заинтересована“ от дипломация, но ще продължи да нанася удари срещу Украйна след атаката през нощта срещу Киев, при която загинаха най-малко 14 души.

„Руските въоръжени сили изпълняват задачите си“, заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на въпрос на АФП.

„Те продължават да нанасят удари по военни и свързани с военните инфраструктурни съоръжения. В същото време Русия продължава да проявява интерес към продължаване на преговорния процес. Целта е да постигнем нашите цели чрез политически и дипломатически средства“, добави той.

