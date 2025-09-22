Палестинският въпрос във фокуса на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, което започва днес.

Министър-председателят Росен Желязков ще ръководи българската делегация.

Очаква се през деня да се проведе специална среща за войната в Газа. Тя е част от инициатива на Франция и Саудитска Арабия за възраждане на идеята за решаване на конфликта чрез създаването на две държави – Израел и Палестина.

На форума редица западни страни, сред които Франция и Белгия, ще признаят палестинската държава. Вчера едновременно това направиха Великобритания, Канада и Австралия.

Израелския премиер Бенямин Нетаняху определи признаването на Палестина като награда за терора на „Хамас“. Критики отправиха и част от семействата на заложниците.

Анализатори отбелязват, че ходът има символично значение, но може да усили натиска върху Израел и неговите съюзници да преразгледат позициите си за войната в Газа и бъдещите преговори.

