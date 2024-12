На 22 март тази година принцесата на Уелс Кейт Мидълтън обяви, че се подлага на превантивна химиотерапия, след като изследванията, направени след тежка коремна операция през януари, показаха наличие на рак.

„Когато ме оперираха се смяташе, че състоянието ми не е свързано с рак. Но изследванията след това показаха, че рак има”, каза принцесата на Уелс, цитирана от Би Би Си.

Снимка: Getty Images

На 16 януари от двореца Кенсингтън съобщиха, че Кейт Мидълтън е претърпяла планова коремна операция. Официалното съобщение гласеше, че тя ще се възстановява в лечебното заведение няколко седмици, след което ще се оттегли от публичните си задължения до Великден.

По случай Деня на майката на 10 март Дворецът публикува снимка на Кейт и трите ѝ деца - принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи, заедно с благодарствено послание от принцесата. Това беше нейният първи публичен коментар след претърпяната операция през януари.

Снимка: Twitter / The Prince and Princess of Wales

На следващата сутрин изображението се появи на първите страници на повечето големи британски ежедневници и предизвика държавен скандал, защото информационните агенции откриха, че снимката е манипулирана.

Експерти откриха 16 проблема с фотографията и показаха, че тя не отговаря на редакционните стандарти. Засилиха се и конспирациите относно здравословното състояние на принцесата на Уелс.

След скандала Катрин поднесе извинения в социалните медии за „всяко предизвикано объркване“. В изявлението си тя каза, че като много фотографи аматьори понякога експериментира с редактирането.

Така на 22 март принцесата на Уелс Кейт Мидълтън съобщи, че се лекува от рак. Тя заяви, че е в начален стадий на лечение и болестта е открита след коремната ѝ операция през януари.

Във видеообръщение Кейт сподели, че това е било „огромен шок" след „невероятно трудни няколко месеца“. Тя заяви, че сега семейството се нуждае от „малко време, пространство и уединение".

Снимка: Getty Images

Принцесата на Уелс отправи положително послание, като каза: „Добре съм и ставам все по-силна с всеки изминал ден“. Тя заяви, че мисли за всички, засегнати от болестта, и добави: „За всички, които се сблъскват с това заболяване, независимо от формата му, моля, не губете вяра и надежда. Вие не сте сами“.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

Дворецът Кенсингтън отказа да даде повече подробности за вида на рака или за спецификата на лечението ѝ, освен информацията, че лечението с химиотерапията е започнала в края на февруари.

В края на април и началото на май Кейт публикува снимки на две от децата си – принцеса Шарлот и принц Луи, по повод рождените им дни.

В началото на юни съпругата на британския принц Уилям - Кейт Мидълтън, се извини с писмо до ирландската гвардия — пехотен гвардейски полк на британската армия.

Тя изрази своето съжаление, че ще пропусне последната репетиция за Trooping the Color - церемониално събитие, което се провежда всяка година и отбелязва официалния рожден ден на британския монарх.

The Irish Guards were deeply touched to receive a letter from our Colonel, Her Royal Highness, The Princess of Wales this morning.



We continue to wish Her Royal Highness well in her recovery and send Her our very best wishes.



Quis Separabit@KensingtonRoyal @ArmyInLondon pic.twitter.com/y95rbmaeOS — Irish Guards (@irish_guards) June 8, 2024

На 14 юни тя направи своята първа публична поява, като заяви, че има "добър напредък" след диагностицирането на рака си и ще присъства на церемонията Trooping the Colour, която ще се проведе на 15 юни.

В личното съобщение херцогиня Катрин каза, че лечението ѝ все още продължава и ще продължи още няколко месеца. То бе придружено от нова снимка на принцесата, направена от фотографа Мат Портеус, която я показва близо до дома ѝ в Уиндзор.

„Както всеки, който преминава през химиотерапия, знае, че има добри и лоши дни. В лошите дни се чувстваш слаб, уморен и трябва да се отдадеш на почивката на тялото си. Но в добрите дни, когато се чувстваш по-силен, искаш да се възползваш максимално от това, че се чувстваш добре", каза Кейт.

View this post on Instagram A post shared by NBC Nightly News (@nbcnightlynews)

„Научавам се да бъда търпелива, особено по отношение на несигурността. Приемам всеки ден такъв, какъвто е, слушам тялото си и си позволявам да отделя това толкова необходимо време за оздравяване“, сподели още принцесата на Уелс.

Принцесата също така благодари за посланията на обществена подкрепа по време на болестта си, като заяви, че е била „разтърсена“ от насърчението.

„Това наистина е от огромно значение за мен и Уилям и ни помогна да преодолеем някои от най-трудните моменти", пишеше в посланието на принцесата.

Така, 86 дни след признанието за болестта Кейт Мидълтън пристигна в Бъкингамския дворец за първата си обществена проява.

Снимка: Getty Images

Принцесата на Уелс се появи публично на ежегодния военен парад по случай официалния рожден ден на крал Чарлз, чиято диагноза рак беше обявена през февруари.

Снимки, разпространени от световните агенции, показаха, че принцесата на Уелс е във видимо добро настроение, а усмивката не слиза от лицето ѝ.

Снимка: Getty Images

В началото на септември принцесата разкри, че е завършила курса си на химиотерапия, като заяви, че лечението ѝ е дало нова перспектива и я е изправило „лице в лице“ с нейните уязвимости.

Тя заяви, че навлиза в „нова фаза на възстановяване“ и ще „поеме още няколко публични ангажимента през следващите месеци“, като постепенно ще се върне към обществения живот.

A message from Catherine, The Princess of Wales



As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.



The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 9, 2024

„Тъй като лятото е към края си, не мога да ви опиша какво облекчение е най-накрая да завърших химиотерапията си. Последните девет месеца бяха невероятно трудни за нас като семейство. Ракът е нещо сложно, страшно и непредвидимо за всички, особено за най-близките ви“, сподели Кейт.

Снимка: Getty Images

„Всичко това напомни на мен и Уилям да помислим и да бъдем благодарни за простите, но важни неща в живота, които толкова много от нас често приемат за даденост. Просто да обичаш и да бъдеш обичан“, каза принцесата на Уелс във видеосъобщение.

Снимка: Getty Images

Принцеса Катрин ще се завърне към кралските си ангажименти по-късно през декември, когато ще бъде домакин на ежегодната коледна служба в Уестминстърското абатство в Лондон.

„Тазгодишната служба предоставя момент, в който да се замислим за значението на любовта и съпричастността и за това колко много се нуждаем един от друг, особено в най-трудните моменти от живота ни“, се казва в изявление на нейната канцелария в двореца Кенсингтън.

Снимка: Getty Images

Традиционното коледно събитие е четвъртото, което Кейт Мидълтън организира и е най-значимото ѝ завръщане към кралските ангажименти през тази предизвикателна за нея година.

В писмото до 1600-те поканени гости 42-годишната Кейт се връща към темите за любовта и необходимостта от съпричастност, за които е говорила в предишни лични изявления и видеообръщения за здравословното си състояние.

В писмото й се казва, че Коледа е не само време за празнуване, но и за размисъл и облекчение от напрежението на ежедневието. Според Кейт коледната история отразява „нашите собствени уязвимости“ и колко много хората се нуждаят един от друг въпреки различията си.

A special letter, reflecting on the importance of love, empathy and how much we need one another in the most difficult times. This will be given to each of the guests at the Together at Christmas Carol Service at Westminster Abbey and the fifteen Community Carol Services across… pic.twitter.com/BpHsHHPFKI — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) November 30, 2024

Уилям, който по-рано този месец заяви, че годината е била „жестока“ за кралското семейство, тъй като лечението на Кейт идва след диагностицирането на рака на неговия баща крал Чарлз, ще прочете слово на службата.

Службата „Заедно на Коледа“ ще бъде излъчена по британската телевизия ITV в навечерието на Коледа.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK