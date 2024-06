Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън пристигна в Бъкингамския дворец за първата си обществена проява, откакто преди 86 дни самата тя призна, че е диагностицирана с рак.

Кейт пристигна с автомобил, заедно с трите си деца и съпруга си – британския престолонаследник принц Уилям, съобщи Ройтерс.

Снимки, разпространени от световните агенции, показват, че принцесата на Уелс е във видимо добро настроение, а усмивката не слиза от лицето ѝ. Също така се забелязва, че херцогинята е отслабнала заради лечението си.

Още вчера стана ясно, че тя ще присъства на ежегодния военен парад в центъра на Лондон за официалния рожден ден на британския монарх Чарлз III. Говорител на двореца заяви, че крал Чарлз е "доволен, че принцесата може да присъства събитието".

Кейт Мидълтън се подлага на превантивна химиотерапия. Въпреки че лечението ѝ продължава, в петък тя заяви, че вече се чувства по-добре и може да се появи публично – за първи път от декември миналата година.

В лично писмено послание вчера тя сподели, че има добър напредък, но още "не е излязла от мрака".

I have been blown away by all the kind messages of support and encouragement over the last couple of months. It really has made the world of difference to William and me and has helped us both through some of the harder times.



I am making good progress, but as anyone going… pic.twitter.com/J1jTlgwRU8