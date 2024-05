Нова снимка на принцеса Шарлот, направена от нейната майка Кейт Мидълтън, беше пусната по случай деветия ѝ рожден ден.

Кейт се лекува от рак и се оттегли от кралските задължения, но това не ѝ попречи да отбележи с нови снимки рождените дни на децата си. По традиция тя лично ги снима за тези поводи.

На 22 март чрез видеообръщение тя обяви, че е в начален стадий на лечение и болестта е открита след коремната ѝ операция през януари.

Принцът и принцесата на Уелс споделиха новата снимка на Шарлот в социалните мрежи, точно както направиха преди седмица за шестия рожден ден на най-малкото си дете – принц Луи.

Happy 9th Birthday, Princess Charlotte!



Thank you for all of the kind messages today.



The Princess of Wales pic.twitter.com/2DSDiuO93c — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 2, 2024

Принцесата на Уелс описа дъщеря си като бурна в сравнение с брат ѝ Джордж.

Шарлот е трета в списъка за наследяване на британската корона. Тя е единствената дъщеря на Уилям и Кейт. Принцът и принцесата на Уелс имат и две момчета – принц Джордж, роден на 22 юли 2013 г., и принц Луи, роден на 23 април 2018 г.

Кейт е направила снимката на дъщеря си в Уиндзор през последните няколко дни, както и тази на Луи, публикувана преди седмица.

Happy 6th Birthday, Prince Louis!



Thank you for all the kind wishes today.



The Princess of Wales pic.twitter.com/TxshrI3WKO — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 23, 2024

От двореца Кенсингтън увериха, че снимката на Луи не е била редактирана заради скандала около промените, направени в семейна снимка за Деня на майката.

Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months.



Wishing everyone a Happy Mother's Day. C



The Prince of Wales, 2024 pic.twitter.com/6DywGBpLLQ — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 10, 2024

"Подобно на много любители фотографи, понякога експериментирам с редактирането", оправда се тогава Кейт в изявление.