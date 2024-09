Кейт Мидълтън, принцесата на Уелс, каза, че е приключила химиотерапията си за лечението на рак и постепенно ще се върне към обществения живот през следващите месеци.

Катрин, която разкри през март, че е диагностицирана с рак, каза в ново изявление, че навлиза в „нова фаза на възстановяване“ и ще „поеме още няколко публични ангажимента през следващите месеци“, предава Си Ен Ен.

„Тъй като лятото е към края си, не мога да ви опиша какво облекчение е най-накрая да завърших химиотерапията си“, каза 42-годишната Кейт, която е омъжена за наследника на британския трон принц Уилям.

„Последните девет месеца бяха невероятно трудни за нас като семейство. Ракът е нещо сложно, страшно и непредвидимо за всички, особено за най-близките ви“, добави тя.

„Всичко това напомни на мен и Уилям да помислим и да бъдем благодарни за простите, но важни неща в живота, които толкова много от нас често приемат за даденост. Просто да обичаш и да бъдеш обичан“, казва Кейт във видео съобщението.

