Осъдиха рапъра Шон „Диди“ Комбс на над 4 години затвор

Осъдиха американския рапър Шон „Диди“ Комбс на над четири години затвор заради обвинения, свързани с проституция.
55-годишният музикален продуцент беше оправдан от журито по по-тежките обвинения за рекет и трафик на хора, които можеха да му донесат доживотна присъда.
Комбс се обяви за невинен и се очаква да обжалва решението от днес.
Присъдата беше произнесена от федералния съдия Арун Субраманиан на заседание в Манхатън. Прокуратурата настояваше Комбс да получи между 11 и 14 години лишаване от свобода, докато защитата искаше бързото му освобождаване.
От задържането му на 16 септември 2024 г. Комбс се намира в ареста в Бруклин.
Той е един от най-влиятелните мъже в развлекателната индустрия, изправяни пред съд по обвинения за сексуални престъпления.
Комбс беше арестуван през есента на миналата година по обвинения, че е използвал музикалната си империя, за да обслужва система за трафик на хора с цел сексуална експлоатация и изнудване. Оттогава срещу него бяха подадени граждански искове над 120 предполагаеми жертви.
Изпълнителят, известен с големите партита, които организира, е описван от жертвите си като сексуален хищник и насилник, който е използвал алкохол и наркотици, за да ги подчини.
