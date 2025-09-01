В Карпатския регион на Румъния живеят около 12 000 кафяви мечки — над два пъти повече от това, което екосистемата може да издържи.

Изобилието от хранителни отпадъци и небрежното поведение на туристите доведоха до процъфтяващ "мечешки туризъм", като посетителите спират, за да хранят и снимат животните отблизо. Това вече доведе до трагични инциденти, като този с 48-годишен италиански турист, който беше убит, докато се опитвал да си направи селфи с мечка.

Туристи често излизат от колите си и снимат мечките край пътя. В Анкета за мечешкия туризъм, хора споделят: "По време на разходката видяхме шест или седем мечки, включително женска с малки, което е много опасно, но за съжаление това не спира хората да спират и да ги хранят.“

„Ако мечката ви види и се приближи, препоръчвам да хвърлите чантата или раницата си. Мечките са любопитни създания", съветва Даниел Паска, Карпатска планинска спасителна служба - Ще започне да търси храна в чантата. После бавно се отдалечете. Не бягайте. В крайна сметка, или вие, или мечката. Това са изключително силни животни. Могат да тичат със скорост до 50 км/ч, плуват добре и се катерят. Това са диви животни, които могат да тежат до 300 килограма. Затова е по-добре да се пази дистанция, дори да изглеждат сладки.“

Спасителни експерти предупреждават, че срещите са изключително опасни, тъй като мечките са бързи, силни и непредсказуеми, и съветват хората да пазят дистанция. Въпреки многократните нападения, много посетители продължават да подценяват риска.