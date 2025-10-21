Обвиниха китайка в кражба на злато за 1,5 млн. евро от музей в Париж

Китайка е обвинена в кражбата на шест златни кюлчета на обща стойност около 1,5 милиона евро от Националния природонаучен музей в Париж. За това съобщиха френските прокурори, цитирани от Би Би Си.

Жената е била арестувана в Барселона, докато се е опитвала да продаде част от стопеното злато, и в момента се намира в предварителния арест.

Музеят, известен с колекциите си от препарирани животни и фосили, разполага и с галерия по минералогия, откъдето е извършена кражбата. На мястото полицията е открила ъглошлайф и газова горелка.

Според френски медии системите за аларма и видеонаблюдение на музея са били деактивирани след кибератака, за която крадците очевидно са били предварително информирани.

„Крайните извършители, очевидно много опитни и добре подготвени, са използвали пропуск в сигурността, който не беше открит при последния одит през 2024 г.“,заяви говорител на музея пред изданието Le Figaro.

Кражбата е била установена от чистачите, които пристигнали на работа рано сутринта. Музеят е част от Сорбоната и се намира в центъра на Париж.

Арестът на заподозряната е извършен от испанската полиция на 30 септември по Европейска заповед за арест, след което тя е била незабавно предадена на френските власти. При нея е открит около килограм стопено злато. Разследването продължава, като се предполага, че жената е подготвяла бягство за Китай.

Един от най-големите откраднати късове злато, с произход от Австралия, тежи 5 килограма и по текущи цени се оценява на около 585 000 евро.

„Сблъскваме се с изключително професионален екип, който точно е знаел къде да отиде и е разполагал с професионално оборудване“, коментира директорът на музея Еманюел Скулиос пред френски медии.

Кражбата идва само дни след друг дързък обир – този път в Лувъра, откъдето неизвестни извършители са откраднали френски кралски бижута.

В неделя професионални крадци проникнали в музея и за по-малко от осем минути успели да избягат със седем ценни експоната, напускайки мястото със скутери.

Според експерти откраднатите предмети вероятно ще бъдат разделени и продадени за малка част от реалната им стойност.

„Това не е първият им обир. Те имат опит, самоуверени са и са решили, че могат да се измъкнат“, коментира холандският детектив на изкуството Артър Бранд.

През последните месеци поне четири френски музея – включително Лувъра и Националния природонаучен музей в Париж – са станали жертва на обири, съобщават местни медии.