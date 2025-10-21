dalivali.bg
София
сега Облачно 15°
15 Облачно 16°
16 Облачно 16°
17 Облачно 16°
18 Облачно 14°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
Светът

Обвиниха китайка в кражба на злато за 1,5 млн. евро от музей в Париж

Кражбата е била установена от чистачите, които пристигнали на работа рано сутринта

Снимка: Getty Images

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:43 ч. 21.10.2025 г.

Китайка е обвинена в кражбата на шест златни кюлчета на обща стойност около 1,5 милиона евро от  Националния природонаучен музей в Париж. За това съобщиха френските прокурори, цитирани от Би Би Си.

Жената е била арестувана в Барселона, докато се е опитвала да продаде част от стопеното злато, и в момента се намира в предварителния арест.  

Музеят, известен с колекциите си от препарирани животни и фосили, разполага и с галерия по минералогия, откъдето е извършена кражбата. На мястото полицията е открила ъглошлайф и газова горелка.

Според френски медии системите за аларма и видеонаблюдение на музея са били деактивирани след кибератака, за която крадците очевидно са били предварително информирани.

Засилват мащабното издирване на обирджиите на Лувъра

„Крайните извършители, очевидно много опитни и добре подготвени, са използвали пропуск в сигурността, който не беше открит при последния одит през 2024 г.“,заяви говорител на музея пред изданието Le Figaro.

Кражбата е била установена от чистачите, които пристигнали на работа рано сутринта. Музеят е част от Сорбоната и се намира в центъра на Париж.

Арестът на заподозряната е извършен от испанската полиция на 30 септември по Европейска заповед за арест, след което тя е била незабавно предадена на френските власти. При нея е открит около килограм стопено злато. Разследването продължава, като се предполага, че жената е подготвяла бягство за Китай.

Версиите за дръзкия обир в Лувъра: Колекционери или търговци на бижута?

Един от най-големите откраднати късове злато, с произход от Австралия, тежи 5 килограма и по текущи цени се оценява на около 585 000 евро.

„Сблъскваме се с изключително професионален екип, който точно е знаел къде да отиде и е разполагал с професионално оборудване“, коментира директорът на музея Еманюел Скулиос пред френски медии.

Кражбата идва само дни след друг дързък обир – този път в Лувъра, откъдето неизвестни извършители са откраднали френски кралски бижута.

Обирът на века трае точно 7 минути (ВИДЕО)

В неделя професионални крадци проникнали в музея и за по-малко от осем минути успели да избягат със седем ценни експоната, напускайки мястото със скутери.

Според експерти откраднатите предмети вероятно ще бъдат разделени и продадени за малка част от реалната им стойност.

„Това не е първият им обир. Те имат опит, самоуверени са и са решили, че могат да се измъкнат“, коментира холандският детектив на изкуството Артър Бранд.

През последните месеци поне четири френски музея – включително Лувъра и Националния природонаучен музей в Париж – са станали жертва на обири, съобщават местни медии.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
25-годишен уби майка си, леля си и сестра си в дома им в бургаско село

25-годишен уби майка си, леля си и сестра си в дома им в бургаско село
Осмокласник наръга с нож 12-годишно дете в столично училище

Осмокласник наръга с нож 12-годишно дете в столично училище
Атомният Армагедон: "Ядрена война в Европа не е толкова невъзможна, колкото повечето хора си мислят"

Атомният Армагедон: "Ядрена война в Европа не е толкова невъзможна, колкото повечето хора си мислят"
„Душата ми изгоря“: Дядото на загиналия Мартин в катастрофа между Златица и Челопеч

„Душата ми изгоря“: Дядото на загиналия Мартин в катастрофа между Златица и Челопеч
Намушканото 15-годишно момче в мол в София: Прободено е с джобен нож в сърцето

Намушканото 15-годишно момче в мол в София: Прободено е с джобен нож в сърцето
Тази сутрин
Снимка: Треньорката на убития Краси: Щеше да вземе медал. Психолог: Убиецът идва от гето
Треньорката на убития Краси: Щеше да вземе медал. Психолог: Убиецът идва от гето
Снимка: 72 дни до влизането ни в еврозоната: Какъв е опитът на Австрия при въвеждането на валутата?
72 дни до влизането ни в еврозоната: Какъв е опитът на Австрия при въвеждането на валутата?
Снимка: Адв. Емил Георгиев: Решението делото срещу Благомир Коцев да се гледа в София е взето от КПК
Адв. Емил Георгиев: Решението делото срещу Благомир Коцев да се гледа в София е взето от КПК
Лице в лице
Снимка: Боряна Димитрова, Христо Панчугов и Антон Станков - гости в "Лице в лице"
Боряна Димитрова, Христо Панчугов и Антон Станков - гости в "Лице в лице"
Снимка: Има ли епидемия от детска и младежка агресия?
Има ли епидемия от детска и младежка агресия?
Снимка: Постигнаха ли нещо с протестите си студентите и специализанти по медицина?
Постигнаха ли нещо с протестите си студентите и специализанти по медицина?
Тази събота и неделя
Снимка: Лесна рецепта за Шоколадов мус
Лесна рецепта за Шоколадов мус
Снимка: Ново българско кино
Ново българско кино
Снимка: Михаела Филева подготвя специален симфоничен концерт в НДК
Михаела Филева подготвя специален симфоничен концерт в НДК
120 минути
Снимка: Правителството - разпад или пренареждане?
Правителството - разпад или пренареждане?
Снимка: Тайните служби и явните битки за власт
Тайните служби и явните битки за власт
Снимка: Николай Попов: Това ще е най-големият скандал в съдебната система
Николай Попов: Това ще е най-големият скандал в съдебната система