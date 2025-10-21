Френската полиция засилва мащабното издирване на извършителите на дръзкия обир на кралските бижута от Лувъра.

Над 60 следователи работят по случая, като разследват дали зад кражбата стои организирана престъпна група.

Експерти посочват, че подобен удар може да бъде извършен само от тесен кръг престъпници, вероятно вече познати на полицията.

Снимка: bTV

Специалистите допускат, че задържането им е възможно, но шансовете откраднатите скъпоценности да бъдат възстановени остават минимални.

Кражбата на осемте френски кралски бижута от Лувъра беше определена като национално унижение и доведе до извънредни проверки на сигурността във всички големи музеи във Франция.

