В Хавай е обявено извънредно положение заради очакванията щатът да бъде връхлетян от урагана „Кико“, съобщиха местните властите, цитирани от ABC.

Временно изпълняващата длъжността губернатор на Хавай Силвия Люк издаде заповед за извънредно положение в петък следобед за целия щат.

Към петък ураганът „Кико“, разположен на приблизително 1200 мили източно-югоизточно от Хавай, се засили. Очаква се да се приближи до островите като тропическа буря в началото на следващата седмица.

Прокламацията за извънредно положение упълномощава Националната гвардия на Хаваите да съдейства на гражданските власти и нарежда на всички държавни агенции да сътрудничат в усилията за реагиране.

Тя също така активира Фонда за големи бедствия, за да осигури финансови ресурси за действия при извънредни ситуации, съобщиха от кабинета на губернатора.

Хавайските власти призоваха всички жители на щата да следят актуалната прогноза и да следват инструкциите на властите.

