Броят на жертвите от наводненията, причинени от обилни мусонни дъждове в Тайланд, нарасна до седем, съобщиха властите в събота, докато усилията за оказване на помощ продължават.

Над 260 000 души в няколко провинции по поречието на река Чао Прая бяха засегнати от наводнения тази седмица, съобщи в изявление Департаментът за предотвратяване и смекчаване на бедствия. Националната агенция за бедствия първоначално съобщи във вторник за четири смъртни случая в централен Тайланд, но сега е ревизирала числото до седем.

Премиерът Анутин Чарнвиракул посети провинция Аютая в събота в едно от първите си пътувания, откакто встъпи в длъжност. Той нареди на властите да раздадат комплекти за оцеляване, да подредят чували с пясък и да наблюдават районите, предразположени към свлачища. „Имаме цял екип, който да помогне за облекчаване на трудностите на хората и планираме да отговорим на вашите нужди“, каза той на жителите. Тайланд не беше засегнат от силната тропическа буря Буалой, която удари Филипините по-рано тази седмица, но метеорологичната служба предупреди за обилни дъждове през следващите дни.

Кралството редовно регистрира обилни валежи от юни до септември, но експертите казват, че предизвиканите от човека климатични промени са засилили екстремните метеорологични условия, правейки условията все по-непредсказуеми. В Северен Тайланд миналия месец петима души загинаха, а 15 бяха ранени при свлачища и наводнения, предизвикани от тайфуна Каджики. Честите аводнения в Тайланд през 2011 г. убиха над 500 души и повредиха милиони домове в цялата страна.

