Във Франция десет души са изправени пред съда за онлайн тормоз и клевета срещу съпругата на президента Еманюел Макрон.

Делото е заради конспиративни твърдения, че Брижит Макрон е родена като мъж и след това е сменила пола си.

В социалните мрежи обвиняемите тиражират популярна конспиративна теория, че "Личността Брижит Макрон никога не е съществувала. Брат й Жан Мишел е приел тази самоличност, след като сменил пола си." Оправдават действията си с това, че постовете им са били с хумористична цел.

- Извинихте ли се на Брижит Макрон?

"Tова е последната капка. Първо трябва да се извинят на мен, но не сме тук за това", заяви Делфин – медиум и ответник по делото.

"Клиентът ми е спокоен, защото не е имал намерение да тормози Брижит Макрон. Нашият клиент е един от стотиците хиляди хора, които разказват тази история. Тя е по-малко забавна за мадам Макрон, но е история, която е известна по целия свят", казва Карло Брюса, адвокат на един от обвиняемите.

Според парижката прокуратура подсъдимите също са сравнявали възрастовата разлика на президентската двойка с педофилия. От Елисейския дворец отказаха коментар. Преди месец по същите обвинения семейство Макрон спечели подобно дело срещу две жени, обявили се за медиуми. Съдебен процес се води и отвъд океана – през юли президентската двойка заведе дело срещу американската инфлуенсърка Кендис Оуенс и нейната видеопоредица в YouTube "Да се превърнеш в Брижит", разпространяваща твърденията.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK