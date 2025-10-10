От 12 часа днес - примирие в Ивицата Газа. Спирането на огъня влезе в сила, след като кабинетът в Тел Авив одобри подписаното по-рано споразумение по първия етап от плана на американския президент Доналд Тръмп.

Хиляди разселени палестинци потеглиха към град Газа и северните части на ивицата. Посреща ги разруха, а родните им места са неузнаваеми.

"Нищо не е останало! Няма живот! Но хората предпочитат да се върнат и да опънат палатка върху руините на домовете си, отколкото да са далеч", коментира Тамам Радуан, жител на Хан Юнис.

Израелската армия се изтегли до договорените нови линии, но все още контролира над половината от територията на Ивицата. Тел Авив обяви победа над Хамас. Групировката има срок до понеделник да освободи 20-имата живи заложници.

"Днес бележим едно от най-великите постижения на войната за възраждане", коментира израелският премиер Нетаняху.

Той за първи път намекна, че е възможно някои от телата на загиналите пленници да не бъдат намерени.

Световни столици, в това число и София, приветстваха примирието.

"България винаги се е придържала към разбирането, че устойчив мир в Близкия изток може да стане само на принципа една територия – две държави", коментира премиерът Росен Желязков.

Очаква се Доналд Тръмп да пристигне в Израел в понеделник. Според високопоставен източник 200 американски войници ще следят за спазването на примирието.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK