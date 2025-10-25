Бившия френски президент Никола Саркози стана дядо за трети път, но сега щастливата новина той посрещна в затвора, където вече излежава 5-годишна присъда по дело за престъпна конспирация, свързано с Либия.

"Има три начина да постигнеш безсмъртие, е казал великият кубински революционер Хосе Марти: засади дърво, напиши книга и отгледай син. Вчера със съпругата ми се приближихме до вечния живот - станахме родители. Щастливи сме да ви представим нашия син - Силла Никола Саркози. Нека расте, подобно на своите съименници, със сила и мъдрост", пише Луис Саркози в публикация към снимка със съпругата му и новородения им син.

Не е ясно кога Никола Саркози ще може да види тази снимка или дори внука си за първи път. Сила Никола е третото внуче на 70-годишния бивш президент.

През септември Саркози беше осъден на пет години затвор. Съдиите счетоха за доказано, че близки сътрудници са преговаряли от негово име с либийското правителство от 2005 г. насам, за да получат финансиране за президентската му кампания. Поради особената тежест на престъплението, съдът разпореди незабавно изпълнение на присъдата.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Louis Sarkozy (@sarkozy.louis)

Самият Саркози продължава да настоява за невинността си – последно това стана в онлайн услугата X, само минути преди заминаването му за затвора.

Адвокатите му подадоха искане за предсрочно освобождаване веднага след ареста му. Те очакват бившият президент да бъде освободен условно след около четири седмици.

От съображения за сигурност на 70-годишния затворник не е позволено да има контакт с други затворници. Храната му се сервира от служителите на затвора, а не, както обикновено се случва - от друг затворник, натоварен с това задължение.

Веднъж дневно му е позволено да се разхожда в продължение на час в ограден, уединен двор и има право да приема посетители три пъти седмично.

Съпругата му Карла Бруни-Саркози и децата му не са длъжни да чакат в чакалнята с роднините на другите затворници, а биват отвеждани директно в стаята за консултации.

