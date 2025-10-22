За първи път в историята на Франция бивш държавен глава влиза зад решетките. Вчера Никола Саркози, който управлява страната от 2007 г. до 2012 г., беше настанен в парижкия затвор „Ла Санте“.

Никола Саркози влиза в затвора „Ла Санте“ на 21 октомври

В края на септември той получи присъда от 5 години затвор по обвинение за участие в престъпна група с цел незаконно финансиране на кандидат-президентската му кампания през 2007 г.

Впечатляващи кадри видяхме вчера – минути преди Саркози да се качи в колата, която го откара до затвора, десетки хора се бяха събрали пред дома му след призив от страна на децата на бившия президент.

Бившият президент излезе заедно със съпругата си и благодари за подкрепата, но без да отговоря на журналисти.

„Истината ще възтържествува, но цената, която трябва да се плати, ще бъде съсипваща“, написа Никола Саркози в социалните мрежи.

Какво очаква Никола Саркози в затвора?

Бившият президент на Франция ще има единична килия от 9 кв./м Няма по никакъв начин да се ползва с привилегии спрямо останалите затворници. Освен че ще е сам в килията и че ще е в условията на изолация. Но това е редовна практика за затворници, които са обществени личности и към които медиен интерес. Това означава, че Саркози няма да среща останалите затворници, дори и по време на разходките, където също ще е сам. Взети са необходимите мерки и той да не може да бъде сниман от останалите затворници с телефони.

Бившият френски президент Никола Саркози вече е в затвора

Голяма част от останалите затворници вероятно не биха били особено благосклонни към бившия президент, ако имат пряк контакт с него.
Саркози ще разполага в килията си със стационарен телефон, през който ще може да говори със свои близки в рамките на определен брой минути. Ще има право на 3 свиждания на седмица.

Колко време ще остане в затвора бившия президент?

Присъдата му е за пет години. Тя влезе в сила вчера сутринта. В момента, в който тя е ефективна, т.е. порталът на затвора се спусна зад гърба на Саркози, адвокатите му имаха вече право да внесат жалба пред апелативния съд. Това вече е факт.

Апелативният съд разполага с максимум 2 месеца, за да се произнесе. Но обикновено това става в рамките на един месец. Ако апелативният съд уважи молбата за обжалване, Саркози може да поиска друга мярка за неотклонение, извън затвора.

Адвокатът на Никола Саркози: Това задържане е позорно

Ако се спазват всички тези срокове, това означава, че бившият френски президент Никола Саркози може да излезе от затвора още преди края на годината. И за него ще започне нова битка – този път пред апелативния съд.

