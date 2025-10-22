За първи път в историята на Франция бивш държавен глава влиза зад решетките. Вчера Никола Саркози, който управлява страната от 2007 г. до 2012 г., беше настанен в парижкия затвор „Ла Санте“.

В края на септември той получи присъда от 5 години затвор по обвинение за участие в престъпна група с цел незаконно финансиране на кандидат-президентската му кампания през 2007 г.

Впечатляващи кадри видяхме вчера – минути преди Саркози да се качи в колата, която го откара до затвора, десетки хора се бяха събрали пред дома му след призив от страна на децата на бившия президент.

Бившият президент излезе заедно със съпругата си и благодари за подкрепата, но без да отговоря на журналисти.

„Истината ще възтържествува, но цената, която трябва да се плати, ще бъде съсипваща“, написа Никола Саркози в социалните мрежи.

Какво очаква Никола Саркози в затвора?

Бившият президент на Франция ще има единична килия от 9 кв./м Няма по никакъв начин да се ползва с привилегии спрямо останалите затворници. Освен че ще е сам в килията и че ще е в условията на изолация. Но това е редовна практика за затворници, които са обществени личности и към които медиен интерес. Това означава, че Саркози няма да среща останалите затворници, дори и по време на разходките, където също ще е сам. Взети са необходимите мерки и той да не може да бъде сниман от останалите затворници с телефони.

Голяма част от останалите затворници вероятно не биха били особено благосклонни към бившия президент, ако имат пряк контакт с него.

Саркози ще разполага в килията си със стационарен телефон, през който ще може да говори със свои близки в рамките на определен брой минути. Ще има право на 3 свиждания на седмица.

Колко време ще остане в затвора бившия президент?

Присъдата му е за пет години. Тя влезе в сила вчера сутринта. В момента, в който тя е ефективна, т.е. порталът на затвора се спусна зад гърба на Саркози, адвокатите му имаха вече право да внесат жалба пред апелативния съд. Това вече е факт.

Апелативният съд разполага с максимум 2 месеца, за да се произнесе. Но обикновено това става в рамките на един месец. Ако апелативният съд уважи молбата за обжалване, Саркози може да поиска друга мярка за неотклонение, извън затвора.

Ако се спазват всички тези срокове, това означава, че бившият френски президент Никола Саркози може да излезе от затвора още преди края на годината. И за него ще започне нова битка – този път пред апелативния съд.

