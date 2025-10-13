Никола Саркози ще влезе на 21 октомври в затвора „Ла Санте“ в Париж, научи АФП от източници, близки до делото. Бившият френски президент, осъден на пет години затвор с условно изпълнение в рамките на либийския процес, се яви по-рано днес в прокуратурата, за да се запознае с условията на своето лишаване от свобода.

Срещата продължи по-малко от час, след което бившият президент напусна съда, отказвайки да говори с репортери, съобщава БГНЕС. В затвора има секция, предназначена за затворници, изискващи специални мерки за сигурност.

Източници до разследването съобщават, че адвокатите му ще могат да подадат молба за освобождаване на Саркози едва, след като той остане в затвора. Апелативният съд ще има не повече от два месеца, за да разгледа молбата. Защитата посочва „липсата на риск от рецидив или бягство“ като смекчаващо вината обстоятелство, което кара радиостанцията да заключи, че бившият президент теоретично може да бъде освободен преди Коледа.

Нито Саркози, нито защитниците му са коментирали евентуалната молба за освобождаване. В интервю за Le Journal du Dimanche в края на септември той заяви, че е готов да влезе в затвора и няма намерение да иска помилване от президента Еманюел Макрон. Саркози обясни, че помилване може да бъде поискано само ако признае собствената си вина, а той смята себе се за невиновен.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK