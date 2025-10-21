Без аналог в историята на Франция, днес за първи път бивш държавен глава влиза зад решетките. Тази сутрин Никола Саркози, който управлява страната от 2007 до 2012 година, беше настанен в парижкия затвор "Ла санте".

След призив на децата на Саркози няколко десетки души се събраха тази сутрин пред дома му, за го подкрепят преди началото на ефективната му присъда.

В края на септември бившият президент получи присъда от 5 години по обвинение за участие в престъпна група с цел незаконно финансиране на кандидатпрезидентската му кампания през 2007 година.

"Истината ще възтържествува, но цената, която трябва да се плати, ще бъде съсипваща", написа бившият президент в социалните мрежи.

„Това е трагичен ден – за него, за Франция и за нашите институции, защото това задържане е позорно. Надяваме се, заедно с моя колега Кристоф Енгрен, че апелативният съд ще възвърне достойнството, което френското правосъдие заслужава“, заяви Жан-Мишел Дароа, адвокат на Саркози.

Още днес адвокатите на Никола Саркози внесоха жалба пред апелативния съд. Той има максимум два месеца на разположение, за да се произнесе.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK