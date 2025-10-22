dalivali.bg
Никола Саркози е в затвора с двама охранители

Той получи петгодишна присъда за престъпна конспирация

Снимка: Reuters
Публикувано в  14:44 ч. 22.10.2025 г.

Френският министър на вътрешните работи потвърди, че двама охранители ще осигуряват защитата на Никола Саркози, докато той излежава присъда в затвора по дело за престъпна конспирация, свързано с Либия, предаде БГНЕС.

Бившият държавен глава обикновено се ползва с „мерки за защита, предвид неговия статут и заплахите срещу него“, мерки, които „са запазени и по време на задържането му“, заяви министърът на вътрешните работи Лоран Нунез пред местните медии, потвърждавайки информация, предоставена по-рано на АФП от източници.

Двама охранители са настанени в съседна килия в затвора Ла Сант в Париж, където Саркози беше вкаран на 21 октомври, съобщиха източниците.

Десният лидер от 2007 до 2012 г. беше признат за виновен миналия месец за опит да получи финансиране за президентската му кампания, която спечели, от Либия на Муамар Кадафи.

Той получи петгодишна присъда за престъпна конспирация. 

Адвокатът на Никола Саркози: Това задържане е позорно

Правният екип на Саркози е поискал освобождаването му до приключването на апелативния процес, но твърди, че се очаква той да остане в затвора за най-малко „три седмици до един месец“.

Представител на затворническата администрация определи присъствието на бодигардовете като обида към професията му.

„Те на практика ни казват, че не знаем как да си вършим работата“, каза пред радио RTL Уилфрид Фонк, председател на синдиката UFAP UNSa Justice. 

Никола Саркози влиза в затвора „Ла Санте“ на 21 октомври

„Днес в затвора има двама цивилни, които не би трябвало да са там“ и които не знаят как функционира системата, каза той.

„Никога не съм виждал нещо подобно в 25-годишния си стаж“, добави той.

Саркози ще бъде задържан в килия с площ 9 квадратни метра в крилото за изолация на затвора, за да се избегне контакт с други затворници, съобщиха служители на затвора.

В изолацията затворниците имат право да излизат от килиите си веднъж дневно, сами, в малък двор. На Саркози ще бъде позволено да получава посещения три пъти седмично. 

Никола Саркози стана първият френски президент с ефективна присъда

Саркози е първият бивш държавен глава на страна от Европейския съюз, който е вкаран в затвора, и първият френски лидер, който е вкаран в затвора след Филип Петен, държавният глава, сътрудничил на нацистите, който беше вкаран в затвора след Втората световна война.

Той се сблъска с поредица от правни проблеми, след като загуби изборите за преизбиране през 2012 г., като вече беше осъден по две други дела.

