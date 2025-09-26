Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че страната му е „смазала по-голямата част“ от „терористичната машина“ на въоръжената палестинска групировка „Хамас“ и се стреми да завърши работата „възможно най-бързо“, предаде АФП.

Нетаняху отбеляза, че Израел е постигнал серия стратегически успехи през последната година, включително удари по иранската ядрена програма и убийството на лидера на Хезболах Хасан Насрала в Ливан.

Министър-председателят отхвърли обвиненията в „геноцид“ в Газа и използване на „глад“ като тактика. Той настоя, че Израел всъщност храни населението на разрушената палестинска територия.

„Тези, които разпространяват клеветническите обвинения за геноцид срещу Израел, не са по-добри от тези, които разпространяваха клеветническите обвинения срещу евреите през Средновековието“, каза Нетаняху.

