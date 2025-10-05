Свлачища, мълнии и наводнения, предизвикани от проливни дъждове, отнеха живота на най-малко 47 души в Непал, а 12 са в неизвестност, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Най-тежки са последиците в планинския източен окръг Илам, където свлачища пометоха няколко села. По данни на говорителя на полицията Бинод Гимире най-малко 18 души са загинали, а седем все още се издирват.

Снимка: Ройтерс

Проливните дъждове затрудняват спасителните акции, тъй като много пътища са отнесени или затрупани от кални маси. Представител на местните власти уточни, че се налага изпращането на хеликоптери от централното правителство за евакуация на пострадали. При отделен случай в друг район трима души загинали, след като били ударени от мълния, а един човек е починал вследствие на наводнение в южната част на страната.

Властите са успели да спасят 114 души. Непалското правителство издаде предупреждение за опасни валежи в източните и централните райони на страната за периода от събота до понеделник и временно затвори основни пътища. Всички вътрешни полети бяха спрени вчера заради лошо време и слаба видимост, като днес въздушният трафик бе частично възстановен.

Блокирането на пътищата съвпадна с периода, в който стотици хиляди непалци се завръщаха в Катманду след честванията на Дашайн - най-големия празник в Хималайската държава. Основният ден на двуседмичния фестивал бе в четвъртък, когато хората традиционно пътуват до родните си места, за да бъдат със семействата си.

