Големи пламъци и гъст черен дим се издигнаха от сградата на парламента в Катманду, Непал, на 9 септември, показват видеа от дронове, заснети от очевидци.

Безредиците бяха предизвикани от обявена забрана за социални мрежи, която беше отменена след като на 8 септември 19 души бяха убити при сблъсъци с полицията, използвала сълзотворен газ и гумени куршуми за контрол на тълпата.

Протестиращите, предимно млади хора, изразиха недоволството си от неспособността на правителството да се бори с корупцията и да създаде икономически възможности, заради което демонстрациите бяха наречени „протести на поколение Z“.

По данни на Министерството на здравеопазването на Непал смъртните случаи от протестите са достигнали 25 души, а над 630 са ранени.

Снимка: Reuters

На 10 септември вечерта представители на „поколение Z“ обявиха пред събрали се протестиращи извън щаба на Непалската армия, че предлагат бившия върховен съдия Сушила Карки за временен премиер. Карки потвърди пред индийския телевизионен канал CNN-News18, че е приела предложението.

В момента армията на Непал охранява парламента и патрулира из пустите улици на столицата, която е под вечерен час, след като протести срещу корупцията принудиха премиера К.П. Шарма Оли да подаде оставка.

