Миналата седмица властите в Катманду блокираха достъпа до няколко социални мрежи, включително до "Фейсбук", заради предполагаеми злоупотреби

Най-малко 14 души загинаха, след като полицията в Непал използва и, палки и гумени куршуми, за да разпръсне събралото се множество пред националния парламентa в Катманду, протестиращо срещу блокирането на социалните мрежи и предполагаемата корупция на властите, предаде Ройтерс, позовавайки се на местни медии.

Миналата седмица властите в Катманду блокираха достъпа до няколко социални мрежи, включително до "Фейсбук", заради предполагаеми злоупотреби. Правителството смята, че потребители с фалшиви документи за самоличност разпространяват реч на омразата и фалшиви новини, а също така извършват измами и други престъпления през социалните мрежи.

Властите наложиха вечерен час в централните райони на столицата Катманду, където се намират редица министерства и други обществени сгради, след като хиляди протестиращи се опитаха да разкъсат полицейските заграждения и да нахлуят в парламента. Най-малко 14 души са загинали, повече от 50 са ранени по време на вълненията, съобщи местен вестник, управляван от държавата. Ройтерс отбелязва, че данните не могат да бъдат проверени по независим път.

Полицията съобщи, че подобни протести се организират и в други градове на страната.

По-рано днес хиляди младежи, включително ученици и студенти, бяха спрени от полицията на път към сградата на парламента. Протестиращите развяваха националното знаме и плакати с лозунги като "Спрете корупцията, а не социалните мрежи" и "Младежи срещу корупцията".

Много хора в хималайската държава смятат, че корупцията е широко разпространена, а правителството не изпълнява обещанията си.

Блокирането на достъпа до социалните мрежи в Непал идва в момент, когато правителства по целия свят, включително в ЕС, САЩ, Бразилия, Индия, Китай и Австралия, предприемат стъпки за затягане на надзора върху социалните медии и големите технологични компании поради засилващата загриженост относно проблеми като дезинформация, поверителност на данните, онлайн престъпления и национална сигурност.

Критиците казват, че много от тези мерки рискуват да задушат свободното слово, но според регулаторите са необходими по-строги мерки за защита на потребителите и запазване на социалния ред.

Около 90% от 30-те милиона души население в Непал използват интернет.

