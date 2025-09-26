Западните въоръжени сили не могат да продължат да свалят нахлуващи дронове със скъпи ракети, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

„Неприемливо е непрекъснато да се свалят дронове, които струват 1000 или 2000 долара, с ракети, които струват може би половин милион или милион долара“, каза Рюте в интервю за агенция „Блумбърг“, на което се позовава УНИАН.

На въпроса дали на НАТО ѝ липсва необходимото оборудване, Рюте отговори: „В краткосрочен план, да“, добавяйки, че НАТО се учи от украинците и бързо разработва технологии, които ще бъдат внедрени през следващите седмици. Рюте заяви, че тези усилия са насочени към гарантиране, че „в допълнение към по-традиционните методи на бой разполагаме с технология за прихващане“.

Рюте обаче отказа да коментира публикацията, че европейски дипломати са предупредили Кремъл, че НАТО е готова да сваля руски самолети, според агенцията. Той призна, че „подобни съобщения“ се появяват „постоянно“ в неформална обстановка.

„Що се отнася до изтребителите, това не е нищо ново. Лошо е, трябва да спре, но нашите пилоти знаят какво да правят и ако е необходимо, могат да предприемат крайни мерки“, каза той.

Рюте отбеляза също, че изявлението на Тръмп, наричайки Русия „хартиен тигър“, „е засегнало нерв в Кремъл, може би на най-високо ниво“. „По някаква причина все още не сме успели да ги накараме да седнат на масата за преговори“, каза Рюте. „Но трябва да има маса, не в Русия, а някъде по света, където поне Зеленски и Путин да могат да седнат и да обсъдят трудните въпроси за това как да се сложи край на войната“.

По-рано в интервю за програмата Fox & Friends на „Фокс Нюз“ генералният секретар на НАТО изрази съгласие с президента Доналд Тръмп, че страните членки не трябва да свалят руски дронове и самолети, ако те влязат в тяхното въздушното им пространство.

