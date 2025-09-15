dalivali.bg
София
сега Слънчево 24°
18 Слънчево 24°
19 Слънчево 23°
20 Слънчево 20°
21 Слънчево 19°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време

Последни новини

Франция, Германия, Великобритания, Дания, Швеция, Чехия и други държави също привикаха руските посланици

Франция, Германия, Великобритания, Дания, Швеция, Чехия и други държави също привикаха руските посланици
Мъжът, насочил газов пистолет срещу шофьори на линейки, остава в ареста

Мъжът, насочил газов пистолет срещу шофьори на линейки, остава в ареста

Синът на бившата шефка на спецпрокуратурата е задържан с голямо количество марихуана

Регионалният министър поиска оставката на изпълнителния директор на ВиК-Ловеч

bTV с огромна преднина при старта на новия сезон на „България търси талант“ в неделя

Наталия Киселова за отец Иван: Той е пример за милосърден и отзивчив към болката на ближния духовник

Рейтингът на Макрон намалява за сметка на растящото одобрение за Льокорню

„За да се разцепи по този начин“: Загиналият на „Ботевградско шосе“ е „летял“ с 218 км/ч (СНИМКИ, ВИДЕО)

Заподозреният за убийството на Чарли Кърк не признава за стрелбата

„Това е планирана провокация“: Митрофанова е отхвърлила обвиненията към Русия за дроновете над Полша
Светът

Украйна завърши тестването на нови дронове камикадзе

Зеленски заяви през юни, че Украйна може да произвежда до 8 млн. дрона годишно, но няма финансиране, за да достигне този обем

Снимка: Brave1

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  17:17 ч. 15.09.2025 г.

Украинският иновационен клъстер за отбраната Brave1 завърши последния етап от тестовете на нови дронове камикадзе с обсег над 40 км.

Това заяви министърът на цифровата трансформация Михаил Федоров, съобщи „Киев Индипендънт“, предаде БГНЕС.

Дроновете са проектирани да издържат на руските системи за електронна война и скоро ще бъдат изпитани в бойни условия. 

„Това е планирана провокация“: Митрофанова е отхвърлила обвиненията към Русия за дроновете над Полша

„Дроновете камикадзе с обсег 40 км, способни да преодоляват електронна война, представляват ново ниво на възможности за атака срещу врага“, заяви Федоров.

Електронната война се превърна в един от ключовите методи на Русия за защита срещу украинския дронов арсенал, като чрез заглушаване и подмяна на сигнали се цели нарушаване на навигацията и предотвратяване на удари по цели. Ако новите системи се окажат устойчиви, те могат да подобрят способността на Украйна да поразява логистични хъбове, артилерийски позиции и техника зад руските линии.

„Ударните дронове се превръщат в евтино и практично решение за фронтовата линия – те са достъпни за производство и лесно скалируеми“, добави Федоров.

Киев значително разшири дроновата си програма след началото на пълномащабното руско нашествие през 2022 г.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви през юни, че Украйна би могла да произвежда до 8 милиона дрона годишно, но няма финансиране, за да достигне този обем.

Русия също увеличи производството си. Москва разчита основно на ударни дронове от типа „Шахед“ за почти ежедневни удари по украински градове. През юни руският президент Владимир Путин обяви планове за създаване на специално подразделение на въоръжените сили за безпилотни системи.

На 11 септември украинският главнокомандващ Александър Сирский каза, че Москва копира бойните иновации на Киев, особено в областта на интерцепторните дронове. 

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Тежка катастрофа на "Ботевградско шосе" в София: Един е загинал, колата е разполовена на две

Тежка катастрофа на "Ботевградско шосе" в София: Един е загинал, колата е разполовена на две

Външното министерство връчи демарш на руския посланик Елеонора Митрофанова заради дроновете над Полша

Външното министерство връчи демарш на руския посланик Елеонора Митрофанова заради дроновете над Полша
Военният министър на Румъния: Пилотите имаха разрешение да свалят руския дрон

Военният министър на Румъния: Пилотите имаха разрешение да свалят руския дрон
Кремъл: НАТО се бие срещу Русия

Кремъл: НАТО се бие срещу Русия
Медведев: До война на НАТО с Русия води идеята на Киев за зона без полети над Украйна

Медведев: До война на НАТО с Русия води идеята на Киев за зона без полети над Украйна

Тази сутрин
Снимка: На училище с музика: Училищен бенд открива новата учебна година във Велико Търново
На училище с музика: Училищен бенд открива новата учебна година във Велико Търново
Снимка: Първи учебен ден: Как политиците поздравиха учениците за празника
Първи учебен ден: Как политиците поздравиха учениците за празника
Снимка: Деца от 12 ямболски села ще тренират в нов физкултурен салон
Деца от 12 ямболски села ще тренират в нов физкултурен салон
Лице в лице
Снимка: Проф. Веселин Вучков и Ваня Григорова - гости в "Лице в лице"
Проф. Веселин Вучков и Ваня Григорова - гости в "Лице в лице"
Снимка: Фалшиви положителни тестове за наркотици
Фалшиви положителни тестове за наркотици
Снимка: Проф. Даниел Вълчев за върховенството на закона
Проф. Даниел Вълчев за върховенството на закона
Тази събота и неделя
Снимка: Приложение следи средната скорост на автомобила ни в реално време
Приложение следи средната скорост на автомобила ни в реално време
Снимка: Класиката в автомобилите
Класиката в автомобилите
Снимка: "Великият Гетсби" на сцената на Младежкия театър
"Великият Гетсби" на сцената на Младежкия театър
120 минути
Снимка: Властта, опозицията и въпросителните
Властта, опозицията и въпросителните
Снимка: Роуминг: Ехуд Олмерт
Роуминг: Ехуд Олмерт
Снимка: Време за отговори: Красимир Вълчев
Време за отговори: Красимир Вълчев