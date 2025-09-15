Украйна завърши тестването на нови дронове камикадзе

Украинският иновационен клъстер за отбраната Brave1 завърши последния етап от тестовете на нови дронове камикадзе с обсег над 40 км.

Това заяви министърът на цифровата трансформация Михаил Федоров, съобщи „Киев Индипендънт“, предаде БГНЕС.

Дроновете са проектирани да издържат на руските системи за електронна война и скоро ще бъдат изпитани в бойни условия.

„Дроновете камикадзе с обсег 40 км, способни да преодоляват електронна война, представляват ново ниво на възможности за атака срещу врага“, заяви Федоров.

Електронната война се превърна в един от ключовите методи на Русия за защита срещу украинския дронов арсенал, като чрез заглушаване и подмяна на сигнали се цели нарушаване на навигацията и предотвратяване на удари по цели. Ако новите системи се окажат устойчиви, те могат да подобрят способността на Украйна да поразява логистични хъбове, артилерийски позиции и техника зад руските линии.

„Ударните дронове се превръщат в евтино и практично решение за фронтовата линия – те са достъпни за производство и лесно скалируеми“, добави Федоров.

Киев значително разшири дроновата си програма след началото на пълномащабното руско нашествие през 2022 г.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви през юни, че Украйна би могла да произвежда до 8 милиона дрона годишно, но няма финансиране, за да достигне този обем.

Русия също увеличи производството си. Москва разчита основно на ударни дронове от типа „Шахед“ за почти ежедневни удари по украински градове. През юни руският президент Владимир Путин обяви планове за създаване на специално подразделение на въоръжените сили за безпилотни системи.

На 11 септември украинският главнокомандващ Александър Сирский каза, че Москва копира бойните иновации на Киев, особено в областта на интерцепторните дронове.