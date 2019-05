Сръбският президент Александър Вучич нареди на армията в страната да бъдат в готовност, съобщават „Риа Новости”.

„Ако Прищина не бъде спряна, няма съмнение, че ще последва реакция от Сърбия още следобед”, посочва Вучич.

В телевизионно обръщение към нацията, държавният глава добави, че вече е информирал международната общност за ситуацията.

Това се случва, след като специалните сили на Косово арестуваха в северните райони на страната 13 сърби. Прищина потвърди за инцидента, но обясни, че става дума за операция срещу контрабандата и организираната престъпност.

Strengthening Rule of Law is our country’s & region’s core interest. Organized crime and smuggling are a direct threat to our mutual progress, and should NOT be supported on ethnic nor any other basis. The Government of Serbia should not undermine our efforts to tackle it. RH