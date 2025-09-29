Най-малко четирима души са убити, а осем са ранени, след като в неделя в щата Мичиган, САЩ, въоръжен мъж влезе с кола в мормонска църква, откри огън и подпали сградата.

Властите съобщиха, че нападението в Гранд Блан, град на 100 км северозападно от Детройт, е станало по време на неделна служба в 10:25 ч. местно време, посетена от стотици хора.

Нападателят е идентифициран като 40-годишния Томас Джейкъб Санфорд от Бъртън, Мичиган. Той беше застрелян от полицията на паркинга на църквата.

По данни на ABCnews Санфорд е ветерн от войната в Ирак.

Властите разследват инцидента като акт на целенасочено насилие, но мотивът все още не е ясен.

Сградата на църквата е претърпяла значителни щети от пожара.

Санфорд е бил убит в 10:33 ч. местно време, осем минути след стрелбата.

„Все още се опитваме да определим точно кога и откъде е дошъл пожарът и как е възникнал“, каза началникът на полицията.

Заподозреният най-вероятно е използвал бензин, за да запали пожара, съобщиха властите.

