Няколко души бяха простреляни в мормонска църква в град Гранд Бланк, щата Мичиган, като нападателят е заловен. Един човек е загинал.

Инцидентът е станал на около 80 километра северно от Детройт, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес.

Полицията потвърди, че няма опасност за обществеността, но не разкри подробности за броя и състоянието на пострадалите.

Църквата е в пламъци, а районът е евакуиран. На място работят местни и федерални служители.

Снимка: Reuters

Шерифът на окръг Дженеси Крис Суонсън заяви, че разследването продължава.

„Стават много неща, за които не можем да съобщим, просто защото има работа, която трябва да бъде свършена“, каза той.

Храмът, заобиколен от паркинг и голяма морава, се намира близо до жилищни квартали и до сграда на „Свидетелите на Йехова“. Гранд Бланк е град с около 8000 жители в непосредствена близост до Флинт.

Снимка: Reuters

Губернаторката на Мичиган Гретчън Уитмър осъди нападението.

„Насилието навсякъде, а особено в място за поклонение, е неприемливо“, заяви тя.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп също осъди остро стрелбата и последвалия пожар в мормонската църква.

„Заподозреният е мъртъв, но все още има много неясноти. Това изглежда е поредната насочена атака срещу християни в Съединените американски щати“, написа Тръмп в платформата си Truth Social.

