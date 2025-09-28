Въоръжен мъж в лодка откри огън по хора в бар на брега на морето в град Сатупорт, в американския щат Северна Каролина, САЩ, съобщи Си Ен Ен.

Местните власти съобщават, че трима души са убити, а най-малко 8 са ранени.

Малко преди 21:30 ч. в събота вечерта лодка се е приближила до бара и единственият човек на борда е открил огън.

След това стрелецът е избягал към близкия крайбрежен воден път, насочвайки се към съседния град Оук Айлънд.

Около половин час по-късно екипаж на бреговата охрана на САЩ забелязал мъж, отговарящ на описанието на заподозрения, да товари лодка на обществена рампа в Оук Айлънд.

Заподозреният е задържан от полицията на Оук Айлънд и се очаква да бъде предаден на властите в Саутпорт за разпит.

Мотивът не е установен, няма известна друга реална заплаха за обществеността, съобщават местните власти.

