Децата са физически толкова изтощени, че вече нямат сили дори да плачат

Децата на войната в Газа: Над 21 000 са останали с увреждания (Галерия)

Най-малко 21 000 деца в Газа са останали с увреждания от началото на войната на 7 октомври 2023 г., съобщи комитет на ООН, цитиран от АФП.

Около 40 500 деца са претърпели „нови военни наранявания“ в почти двете години от началото на войната, като повече от половината от тях са останали с увреждания, заяви Комитетът на ООН за правата на хората с увреждания.

Директорът на организацията за правата на децата „Спасете децата“ описа подробно шокиращата агония на гладуващите деца в Газа, казвайки, че те са физически толкова изтощени, че вече нямат сили дори да плачат.

В обръщение към сесията на Съвета за сигурност на ООН относно израелската офанзива в Газа, президентът на тази международна хуманитарна организация Ингер Ашинг заяви, че гладът – който ООН потвърди миналата седмица, че съществува в Газа – не е просто технически термин.

„Когато няма достатъчно храна, децата страдат от остро недохранване и след това умират бавно и в болка. Това, казано просто, е глад“, каза Ашинг.

След това тя описа какво се случва, когато децата умират от глад, процес, който според нея отнема няколко седмици. Тялото, посочи Ашинг, първо използва собствените си мазнини, за да оцелее, но когато няма повече телесни мазнини, тялото започва да се самоизяжда, използвайки мускули и жизненоважни органи.

„Въпреки това, в нашите клиники е почти безшумно. Децата нямат сили да говорят или да плачат от агония. Те лежат, физически изтощени и бавно умират“, каза Ашинг.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK