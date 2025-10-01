Кошмарен круиз: Огнище на норовирус на кораб с над 1800 души

Над 90 души на борда на круизния кораб Serenade of the Seas на компанията Royal Caribbean International са се разболели от норовирус, съобщи Американският център за контрол и превенция на заболяванията.

Случаят бележи 19-ото подобно заразяване на круизен кораб за тази година, като 14 от тях са причинени именно от норовирус, пише Индиоендънт.

Корабът е отплавал от Сан Диего на 19 септември и се очаква да приключи пътуването си в Маями този четвъртък. По време на круиза са посетени Мексико, Панамският канал и Колумбия.

94 пътници и четирима членове на екипажа са съобщили за стомашни симптоми. Други възможни симптоми на инфекцията включват мускулни болки, главоболие, коремни крампи, температура.

Общо на борда са се намирали 1874 пътници и 883 души екипаж, което означава, че по-малко от 4% от всички на борда са били засегнати.

В отговор на огнището екипажът е взел мерки.

През 2024 г. норовирусът беше причина за 15 от 18 подобни огнища на круизни кораби, което подчертава значителната му роля като причинител на гастроинтестинални инфекции в морски условия.