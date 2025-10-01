dalivali.bg
Кошмарен круиз: Огнище на норовирус на кораб с над 1800 души

По време на круиза са посетени Мексико, Панамският канал и Колумбия

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  12:02 ч. 01.10.2025 г.

Над 90 души на борда на круизния кораб Serenade of the Seas на компанията Royal Caribbean International са се разболели от норовирус, съобщи Американският център за контрол и превенция на заболяванията.

Круизен кораб с 8500 души на борда заседна край Неапол

Случаят бележи 19-ото подобно заразяване на круизен кораб за тази година, като 14 от тях са причинени именно от норовирус, пише Индиоендънт.

Корабът е отплавал от Сан Диего на 19 септември и се очаква да приключи пътуването си в Маями този четвъртък. По време на круиза са посетени Мексико, Панамският канал и Колумбия.

94 пътници и четирима членове на екипажа са съобщили за стомашни симптоми. Други възможни симптоми на инфекцията включват мускулни болки, главоболие, коремни крампи, температура.

Баща скочи зад борда, за да спаси дъщеря си, след като тя падна от круизен кораб

Общо на борда са се намирали 1874 пътници и 883 души екипаж, което означава, че по-малко от 4% от всички на борда са били засегнати.

В отговор на огнището екипажът е взел мерки.

През 2024 г. норовирусът беше причина за 15 от 18 подобни огнища на круизни кораби, което подчертава значителната му роля като причинител на гастроинтестинални инфекции в морски условия.

