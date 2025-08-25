Електрическа повреда на двигателите възниква по време на плаване на голям круизен кораб. Инцидентът се е случил на около 8 морски мили от италианския остров Понца.

MSC World Europa плава под малтийски флаг с 8585 души на борда - от които над 6000 пътници и над 2000 души екипаж. От Бреговата охрана съобщават, че ситуацията на борда е спокойна, времето и морските условия са благоприятни и основните услуги за пътниците продължават да се осигуряват от бордовите генератори.

Корабът е бил на път от Генуа за Неапол, когато е съобщил за проблема с двигателите си - около 7:25 ч. сутринта, предаде RTL.

Два влекача вече са тръгнали - съответно от пристанищата на Джоя Тауро и Неапол, за да помогнат на круизния кораб и впоследствие да го отведат безопасно до пристанището на Неапол. Като предпазна мярка, край круиза патрулират два кораба на бреговата охрана, както и хеликоптер.

Морският спасителен център в Чивитавекия непрекъснато следи ситуацията чрез системи за наблюдение на морския трафик, като поддържа директен контакт с плавателния съд и със собственикът му.

