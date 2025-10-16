Началник-щабът на йеменските хути е бил убит при изралески удар.
Бунтовниците обаче, не съобщиха кога е станало това.
Хутите често извършват ракетни нападения срещу Израел и пленяват кораби в Червено море, за които се предполага, че превозват стоки за еврейската държава.
В отговор Израел, Съединените щати и техните съюзници нанасят удари по цели в Йемен.
Последният масиран удар по хутите беше преди три седмици.
Днес в Израел бяха погребани двама от убитите заложници.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK