Началник-щабът на йеменските хути е бил убит при изралески удар.

Бунтовниците обаче, не съобщиха кога е станало това.

Хутите често извършват ракетни нападения срещу Израел и пленяват кораби в Червено море, за които се предполага, че превозват стоки за еврейската държава.

В отговор Израел, Съединените щати и техните съюзници нанасят удари по цели в Йемен.

Последният масиран удар по хутите беше преди три седмици.

Днес в Израел бяха погребани двама от убитите заложници.

