"Хамас" и Израел се обвиняват взаимно в нарушаване на примирието, а американският прездиент Доналд Тръмп предупреди - може да позволи на Тел Авив да възобнови военните действия в Газа, ако групировката не спазва споразумението.

Основната заплаха за крехкото примирие остава спорът за телата на последните 19 заложници, които "Хамас" трябва да предаде, но до които твърди, че няма достъп.

Медиаторите призовават Вашингтон да упражни натиск върху Израел да остави въпроса и да се премине към следващия етап от мирния план. Тръмп отново настоя "Хамас" да се разоръжи.

"Искам да предадат оръжията и те да бъдат унищожени. Те са се съгласили. Сега трябва да го направят. Ако не го направят сами, ще го направим ние", коментира Тръмп.

В Йирусалим погребаха загиналия заложник и войник - Даниел Перез. Сред присъстващите беше пленникът с български корени Матан Ангрест.

"Даниел Перес умря за страната си. Този човек е символ, герой на Израел", коментира Ангрест.

ООН обяви, че в Газа трябва ежедневно да влизат стотици камиони с хуманитарна помощ, за да се посрещнат нуждите на цивилното население.

