Световната здравна организация предупреди, че инфекциозните заболявания „излизат извън контрол“ в Ивицата Газа, като само 13 от 36-те болници в палестинската територия функционират дори частично.

„Дали става дума за менингит, диария или респираторни заболявания, ние говорим за огромно количество работа“, заяви Ханан Балки, регионален директор на здравната организация на ООН, пред АФП в Кайро.

Споразумението за прекратяване на огъня между Израел и Хамас даде надежда, че след две години война палестинците в Газа най-накрая ще получат животоспасяваща помощ и здравни грижи, но Балки предупреди, че предизвикателствата са „невъобразими“, информира БГНЕС.

„Нуждаем се от повече гориво за Газа, нуждаем се от повече храна, повече медицинско оборудване, лекарства, медицински сестри, лекари“, посочи тя, повтаряйки исканията на международните лидери Израел да позволи значително увеличение на помощта.

Данните на СЗО показват, че в град Газа – основният градски център на територията – има само осем здравни заведения, всички от които функционират частично.

Организацията твърди, че болниците, които все още функционират, страдат от остра липса на медицински персонал, който сам е изправен пред глад и безмилостната офанзива на Израел, която е отнела живота на близо 68 000 души според министерството на здравеопазването на територията, управлявана от Хамас. ООН счита тези цифри за надеждни.

За Балки, когато хората говорят за възстановяване на разрушените болници в Газа, „въпросът е колко от тях могат да бъдат рехабилитирани и колко трябва да бъдат построени наново“.

„Става дума за милиарди долари и десетилетия работа“, каза тя, след като здравеопазването в територията беше на практика „разрушено“.

Според данни на ООН, от 7 октомври 2023г., здравните заведения в Газа са претърпели над 800 атаки.

„От здравната система е останало много малко. Има деца, родени през последните две години, много от които, предполагам, не са получили нито една доза ваксина“, посочи Балки.

ООН твърди, че близо 42 000 души са с травми, променящи живота им, като една четвърт от тях са деца.

Балки призова пациентите да могат отново „да имат достъп до Западния бряг и Йерусалим, за да могат да получат грижи, които са на разположение в близост, и това е мястото, където преди са ходили за грижи“.

Израел строго ограничи разрешителните за палестинците да напускат Газа по време на войната, което прави медицинските евакуации почти невъзможни.

От друга страна, според СЗО, нуждите от психично здраве са се удвоили сред повече от два милиона палестинци, които са затворени под бомбардировки от две години.

Над един милион души се нуждаят от „спешна помощ“, но наличната медицинска помощ е крайно недостатъчна.

„Наистина се надяваме, че мирът ще бъде напълно запазен, за да можем да започнем“, каза Балки.

