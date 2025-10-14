Въпросителни и несигурност около мира в Близкия изток: В ход е втората фаза от мирния план

Въпросителни и несигурност около мира в Близкия изток, дори и след подписването на споразумението за прекратяване на огъня.

Връщането на телата на останалите мъртви израелски заложници ще бъде трудна задача, заяви Червеният кръст.

Причината е, че те трябва да бъдат намерени под отломките на разрушените жилищни блокове. Сред тях е и вторият заложник с български корени.

Вече е в ход втората фаза от мирния план за Ивицата Газа, обяви американският президент Доналд Тръмп след подписването в Шарм ел-Шейх на споразумението за прекратяване на огъня.

Посланикът на Израел у нас Йоси Леви Свари коментира шансовете за траен мир.

„Мисля, че думата мир е прекалено категорична в случая. Трябва да осъзнаем какво имаме предвид, когато говорим за мир в Близкия изток – това не е мирът в Европа. Ако очаквате отворени граници, Шенген в Близкия изток, то това няма как да се случи. Ние имаме проблем, свързан с екстремизма в Близкия изток, имаме проблем, свързан със съзнанието на хора, които са с геноцидна нагласа към държавата Израел, имаме много терористични организации“, каза той.

Следващите фази от мирното споразумение се отнасят за разоръжаването на „Хамас“ и управлението на Ивицата Газа. Групировката продължава да контролира Газа, като агенция Ройтерс разпространи кадри как нейни бойци екзекутират 7 мъже в центъра на града.