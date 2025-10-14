dalivali.bg
Схема за неправомерна регистрация на МПС: Обиските в КАТ-Хасково продължават

Пеевски отговори на Борисов: Готови сме да поемем отговорност за управлението на България

Хонконг със система за предупреждение от свлачища, базирана на изкуствен интелект

Благомир Коцев: Когато демокрацията е атакувана в една държава членка, е отслабена в цяла Европа

Георги Харизанов: Бойко Борисов няма проблем да се разделя с властта

Мохамед Халаф: Не вярвам, че „Хамас“ не знаят къде са телата на заложниците

Тръмп ще награди посмъртно Чарли Кърк на фона на репресии срещу леви организации

Премиерът Желязков отменя правителственото заседание

За четвърти път съдът в Хасково отложи делото за отстраняването на кмета на Минерални бани

Първите часове след кошмара: Разказва майката на освободения заложник с български корени
Светът

Въпросителни и несигурност около мира в Близкия изток: В ход е втората фаза от мирния план

Връщането на телата на останалите мъртви израелски заложници ще бъде трудна задача

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  19:22 ч. 14.10.2025 г.

Въпросителни и несигурност около мира в Близкия изток, дори и след подписването на споразумението за прекратяване на огъня. 

Ескалация в Близкия изток: Десетки загинали при танков огън до център за хуманитарна помощ в Газа

Връщането на телата на останалите мъртви израелски заложници ще бъде трудна задача, заяви Червеният кръст.

Причината е, че те трябва да бъдат намерени под отломките на разрушените жилищни блокове. Сред тях е и вторият заложник с български корени.

Вече е в ход втората фаза от мирния план за Ивицата Газа, обяви американският президент Доналд Тръмп след подписването в Шарм ел-Шейх на споразумението за прекратяване на огъня.

Посланикът на Израел у нас Йоси Леви Свари коментира шансовете за траен мир.

Първите часове след кошмара: Разказва майката на освободения заложник с български корени

„Мисля, че думата мир е прекалено категорична в случая. Трябва да осъзнаем какво имаме предвид, когато говорим за мир в Близкия изток – това не е мирът в Европа. Ако очаквате отворени граници, Шенген в Близкия изток, то това няма как да се случи. Ние имаме проблем, свързан с екстремизма в Близкия изток, имаме проблем, свързан със съзнанието на хора, които са с геноцидна нагласа към държавата Израел, имаме много терористични организации“, каза той.

Следващите фази от мирното споразумение се отнасят за разоръжаването на „Хамас“ и управлението на Ивицата Газа. Групировката продължава да контролира Газа, като агенция Ройтерс разпространи кадри как нейни бойци екзекутират 7 мъже в центъра на града.

Премиерът Желязков отменя правителственото заседание

При избори днес: 8 партии в парламента, ГЕРБ-СДС увеличават преднината си, "ДПС-Ново начало" - втори

Борисов след изборите в Пазарджик: Не виждам никакво място на ГЕРБ в това управление (ВИДЕО)

Грипът поваля по-рано: Човек до обяд е добре, следобед вече е на легло (ВИДЕО)

Акция в "Пътна полиция"-Хасково, задържани са служител и посредник

