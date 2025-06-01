Жертви и ранени в Ивицата Газа. 31 души са загинали, а 150 са пострадали при предполагаем израелски танков огън близо до център за хуманитарна помощ.

Обстоятелствата около случая все още са неясни.

Спасителни екипи и здравното министерство на „Хамас“ твърдят, че израелските военни са стреляли тази сутрин в момент, в който множество палестинци са чакали за хранителни продукти.

Хуманитарната фондация за Газа, която раздава помощите и която е подкрепена от Съединените щати и Израел, определи съобщенията като „измислени“ и обвини „Хамас“ в разпространението им.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK