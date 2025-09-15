Мъж от американския град Мадисън просто търсел нови маршрути за своите разходки с лодка. Но тогава се натъкнал на съкровище, което историците търсели повече от век - древен кораб, претърпял крушение, лежал на дъното на езеро.

Мат Олсън управлява малка туристическа компания на езерото „Мичигън“, щата Уисконсин. Той разглеждал сателитни снимки, когато забелязал странна сянка във водата. Отишъл там с лодка и едва повярвал на очите си - на дъното лежал стар кораб, разказва "Билд".

Историческото дружество на Уисконсин потвърдждава грандиозното откритие. Това е „Франк Д. Баркър“ - двумачтов платноход с дължина приблизително 40 метра.

Предполага се, че той е изгубен от 1887 г. По това време е бил на път за американския град Есканаба, където трябвало да натовари желязна руда.

Гъста мъгла обаче създала трудности за моряците. Корабът се е отклонил от курса си, разбил се е във варовиков скален масив и е потънал. Екипажът е избягал до близкия остров Спайдър.

Малко след потъването е имало няколко неуспешни опита за спасяване на кораба. Исторически вестникарски доклади сочат, че корабът преди това е бил закотвен по-близо до остров Спайдър. Това вероятно е една от причините, поради които спасителните кораби не са успели да открият останките.

„Франк Д. Баркър“ е построен в Клейтън, в щата Ню Йорк. Корпусът е специално проектиран за транспортиране на големи количества зърно и е конструиран така, че корабът все пак да може да преминава през тесните шлюзове на канадския канал Уеланд. По онова време корабът е струвал 8 000 долара, днес струва около 250 000 долара.

„Благодарни сме за проницателното наблюдение на Мат Олсън и бързото докладване на откритието“, казва ученият Тамара Томсен. За Олсън това са вече са третите останка от кораб, които открива.

„Невероятно е чувството да се натъкнеш на потънал кораб с такъв размер и в толкова добро състояние - особено като се има предвид колко дълго е останал неоткрит. За мен е чест да имам роля в разкриването на тази история, за да могат хората да разберат по-добре морската история на Уисконсин“, коментира Мат Олсън.

Историческото дружество на Уисконсин сега иска да проучи останките от кораба , но трябва да набере средства за това.

