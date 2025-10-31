Световният шампион в тежка категория на UFC Том Аспинал „все още не вижда нищо“ с дясното си око след битката срещу Сирил Ган, казва бащата на Аспинал.

Защитата на титлата на Аспинал в UFC срещу Ган завърши без резултат в събота вечер, след като британският MMA боец ​​не успя да продължи, след брутално бъркане в двете очи още в първия рунд в Абу Даби.

„Вчера сутринта получихме час при наш приятел, който е един от лекарите в UFC, и той ни уреди частен преглед в болницата Чийдъл“, каза Аспинал-старши в YouTube канала на сина си „Tom Aspinall Official“.

„Лекарят каза, че е лошо, не е добре. Окото му е малко по-затворено, отколкото беше, а с дясното си око все още не вижда нищо, просто е сиво. Лявото му око е 50%, така че едното е наистина замъглено, а другото все още не работи.“

„Лявото му око не се движи правилно, така че мускулите не работят достатъчно силно. Тази седмица трябва да направим допълнителни изследвания и компютърна томография, за да видим дали костта е наред.“

Тъй като битката за титлата в UFC завърши без резултат, Аспинал запази пояса си, но зрението му все още се възстановява, очакваният реванш ще трябва да почака.

Подобно на много фенове на бойните изкуства, които са шокирани от броя на бърканията в очите, случващи се в спорта, бащата на Аспинал вярва, че нещо трябва да се промени на структурно ниво, за да се предотврати това.

