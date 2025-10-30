Лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски показа в парламентарните кулоари разпечатани снимки на депутата от ПГ на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) и бивш министър на вътрешните работи Бойко Рашков, който се ръкува с непознат мъж.

„Виждате ли тези хора? Кои са тези хора", попита Пеевски журналистите и продължи: „Да ви разкажа за Пазарджик. Рашков го познавате."

На въпрос кой е този човек до Бойко Рашков, Пеевски съобщи, че това е лицето Мухарем Мухата. В последствие стана ясно, че въпросният е замесен в разследване за търговия с вот.

„Хората с автомобилите. Всичко е било пърформанс, организиран от пуделите и пачките. Лицето от групата на Ярата. И какво направиха в Пазарджик? Заловиха собствените си коли. Измамници! За пореден пък ескалираха напрежение, опитаха се да объркат хората. И с кой хапват лютеница тук? С този от автомобилите. Пуделите и пачките – измамници, за нищо не им вярвайте", каза още лидерът на ДПС-Ново начало.

Снимка: bTV

Пеевски си тръгна без да отговори на журналистически въпроси откъде има тези снимки и какво доказват фотосите. Минути по-късно Бойко Рашков излезе в кулоарите и отговори на обвиненията.

Бившият вътрешен министър показа негово видео от деня на изборите в Пазарджик, в което той коментира търговията с вот в града пред журналисти.

„Аз съм в центъра на махалата, където присъствах в 44 секция, където гласуваха само роми и председателят на комисията беше доведен от Буковлък, Плевенско, за да ръководи изборния процес. Нямам представа кой е този човек, защото както видяхте на този запис, минават хора, покрай мен и ме поздравяват. Аз с някои се здрависвам, с някои не се здрависвам“, обясни Рашков.

Снимка: bTV

Според лидера на ПП Асен Василев това е кризисен пиар от страна на Делян Пеевски.

