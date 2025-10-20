Манипулация с преференциите е установена на изборите в Пазарджик

Нарушения на изборите в Пазарджик - заради манипулация в преференциите е отстранен съветник на „Възраждане".

93 преференции получава кандидатът за общински съветник от „Възраждане“ Христо Вълков. В данните, подадени към „Информационно обслужване“ (ИО) те са 207 – със 114 повече. Става въпрос за резултати, които са установени в секционните избирателни комисии в протоколите, които обаче резултати са изкривени при пренасянето на тези данни от секционните протоколи в базата данни на ИО.



Оказва се, че в основава на погрешните данни е член на общинската избирателна комисия.

„Това е колегата Васил Стефанов, който е от същата партия. Единственото обяснение, което получих от него е, че се касае за грешка“, обясни председателят на ОИК-Пазарджик Стефан Димитров.

Снимка: bTV

Пред bTV Васил Стефанов обясни, че става въпрос за грешка, а избирателната комисия трябва тази вечер да реши дали да подава сигнал в прокуратурата. Писмена позиция изпратиха и от партия „Възраждане“:

„За „Възраждане" е важно справедливостта да възтържествува. Надяваме се, че компетентните органи ще си свършат работа и виновните ще понесат отговорност, както и да разберем кой има интерес да удари и пренареди нашата листа.

Димитров допълни, ще бъдат прегледани записите от 19-те секции, в които е установено погрешно въведени данни.

Снимка: bTV



В секцията в гимназия „Иван Аксаков“ в Пазарджик още в първите минути беше засечен проблем.

В записите от секцията в село Црънча картината изчезва за 7 минути. Стига се и до проблем при броенето. 2 бюлетини липсват.



Сезирана ли е прокуратурата и какви действия ще предприеме - към момента от там не коментират.

Снимка: bTV