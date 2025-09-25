Ако която и да е страна от НАТО свали руски самолет, това ще означава началото на военен конфликт, заяви руският посланик във Франция Алексей Мешков в интервю за RTL.

„Това ще бъде война“, каза Мешков в отговор на въпрос за реакцията на Москва, ако руски самолет бъде атакуван.

Той също така заяви, че руските самолети редовно са обект на „провокативни действия от страна на авиацията на НАТО“, но Русия избягва ескалация и не предприема силови мерки.

„Много самолети на НАТО често нарушават руското въздушно пространство, но не се свалят“, каза посланикът.

Мешков отхвърли обвиненията, че руски дронове и самолети са навлeзли наскоро в европейското въздушно пространство.

„Русия не прави това, ние не си играем с никого. Това не е в нашия стил“, заяви посланикът.

На 21 септември, НАТО изстреля изтребители заради руски разузнавателен самолет над Балтийско море. Два дни по-рано, на 19 септември, руски изтребители МиГ-31 нарушиха естонското въздушно пространство за 12 минути.

В отговор на това естонското външно министерство извика руския временен представител, за да изрази протест, а правителството се консултира с НАТО съюзниците си съгласно член 4. Русия отрича да е имало нарушения.

Освен това Норвегия съобщи, че Русия е нарушила въздушното й пространство три пъти през тази година, като всяко нарушение е продължило от една до четири минути.

Междувременно американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че страните от НАТО възнамеряват да свалят само руски самолети, които атакуват тяхната територия.

