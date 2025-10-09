Изчезнал 21-годишен американец, който се отправил миналия уикенд към най-високия словенски връх Триглав, е открит мъртъв, съобщи словенската новинарска агенция СТА.

Както изглежда, той е починал, след като се подхлъзнал на изключително трудна пътека и паднал в пропаст, съобщи местната полиция.

Полицията съобщи вчера, че роднини издирват младежа, американски гражданин, който тръгнал на поход, докато бил на посещението си в Словения, отбелязва словенската редакция на регионалната телевизия Ен1.

Младежът предприел прехода в събота от долината Врата към Триглав.

Тялото му било открито едва тази сутрин на височина 1900 метра от полицейски екип с хеликоптер.

