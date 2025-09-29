Миньори от мината за кафяви въглища в Зеница, Босна и Херцеговина, вече пети ден са в гладна стачка заради неизплатени заплати за юли и август, съобщи босненската национална телевизия БХРТ.

Компанията "Електропривреда БиХ", която управлява мината в Зеница, съобщи, че заплатите за юли ще бъдат изплатени до петък, но няма информация за заплатите за август, съобщи БТА.

Миньорите отхвърлиха това предложение и вчера поискаха да бъде насрочена спешна среща за днес, за да се намери решение на натрупалите се в мината проблеми.

Те настояват спешно да се намери трайно решение за навременно изплащане на заплатите и получаване на заплатите за юли и август.

През март миналата година около 300 миньори от седем мини в Босна протестираха в Сараево в подкрепа на миньорите от "Зеница", които отново не бяха получили няколко заплати.

