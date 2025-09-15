Мерц обяви война на всички форми на антисемитизъм в Германия

Германският канцлер Фридрих Мерц обяви война на всички форми на антисемитизъм в страната и отбеляза, че е шокиран от новото избуяване на това явление в Германия, предаде БГНЕС.

„Бих искал да ви кажа колко се срамувам: като канцлер на Федерална република Германия, но и като германец, като дете на следвоенното поколение, като дете, израснало с изискването, задължението, обещанието „никога повече“, каза Мерц на церемонията по откриването на обновена синагога в Мюнхен.

„Ние, политиците и обществото, твърде дълго си затваряхме очите за факта, че значителна част от хората, дошли в Германия през последните десетилетия, са били социализирани в страни на произход, където антисемитизмът е практически държавна доктрина и омразата към Израел се внушава на децата“, подчерта той.

Германският канцлер изрази надежда, че „еврейският живот в Германия един ден ще може да съществува отново без полицейска защита. „Отсега нататък обявявам война на всички форми на стар и нов антисемитизъм в Германия от името на цялото федерално правителство на Федерална република Германия“, прокламира той.

След изострянето на ситуацията в Близкия изток, причинено от проникването на бойци на терористичната организация „Хамас“ от ивицата Газа на израелска територия на 7 октомври 2023 г., в Германия почти редовно се провеждат демонстрации в подкрепа на Палестина.