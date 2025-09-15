dalivali.bg
Израел нанесе удар по щаб на „Хизбула" в Ливан

Израел нанесе удар по щаб на „Хизбула” в Ливан
Напрежение между Израел и Испания: Мадрид иска изключването на израелски спортисти от състезания

Напрежение между Израел и Испания: Мадрид иска изключването на израелски спортисти от състезания

Полският премиер: Неутрализирахме дрон, летящ над правителствени сгради

„Осъдете ги": Ванс призова хората да се изправят срещу всеки, който „оправдава или празнува" убийството на Кърк

Агресивни стършели ужилиха повече от 20 души в туристическа зона

Румънският премиер: Всяка година страната взема на заем 30 млрд. евро, за да може да функционира

Двама турски граждани са арестувани за опит за контрабанда на над 12 000 мобилни телефона

Писма до директорите във всички училища на едносменен режим - часовете за учениците да започват по-късно

6 месеца след Шенген: Времето за чакане на границите с България и Унгария значителното е намаляло

SEVENTEEN се извиниха, след като фенове пострадаха от фойерверки на концерт (ВИДЕО)
Светът

Мерц обяви война на всички форми на антисемитизъм в Германия

Германският канцлер изрази надежда, че „еврейският живот в Германия един ден ще може да съществува отново без полицейска защита“

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  23:32 ч. 15.09.2025 г.

Германският канцлер Фридрих Мерц обяви война на всички форми на антисемитизъм в страната и отбеляза, че е шокиран от новото избуяване на това явление в Германия, предаде БГНЕС. 

„Бих искал да ви кажа колко се срамувам: като канцлер на Федерална република Германия, но и като германец, като дете на следвоенното поколение, като дете, израснало с изискването, задължението, обещанието „никога повече“, каза Мерц на церемонията по откриването на обновена синагога в Мюнхен.

„Ние, политиците и обществото, твърде дълго си затваряхме очите за факта, че значителна част от хората, дошли в Германия през последните десетилетия, са били социализирани в страни на произход, където антисемитизмът е практически държавна доктрина и омразата към Израел се внушава на децата“, подчерта той.  

Израел нанесе удар по щаб на „Хизбула” в Ливан

Германският канцлер изрази надежда, че „еврейският живот в Германия един ден ще може да съществува отново без полицейска защита. „Отсега нататък обявявам война на всички форми на стар и нов антисемитизъм в Германия от името на цялото федерално правителство на Федерална република Германия“, прокламира той.  

Мерц: Путин няма да приключи с превземането на Украйна, това ще бъде само началото

След изострянето на ситуацията в Близкия изток, причинено от проникването на бойци на терористичната организация „Хамас“ от ивицата Газа на израелска територия на 7 октомври 2023 г., в Германия почти редовно се провеждат демонстрации в подкрепа на Палестина.

